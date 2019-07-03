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Определился первый финалист Copa America (ВИДЕО)

03.07.2019 09:00
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Определился первый финалист Copa America (ВИДЕО)

Сегодня, 3 июля, в 05.20 по киевскому  времени в Бразилии завершился первый полуфинальный матч Кубка Америки между сборными Бразилии и Аргентины. Победу праздновали пентакампеоны со счетом 2:0. Бразилия вышла в финал, а легендарный Лео Месси снова остался без титула со сборной, сообщает СТРАНА.ua.
Голы у бразильцев забили Габриэл Жезус (после ассиста Фирмино) на 19 минуте, и на 71 отличился уже Фирмино, и что примечательно с подачи Габриэля Жезуса. После финального свистка бразильцы устроили настоящий карнавал в своей раздевалке.
Стоит отметить, что сборная Бразилии вышла в финал турнира впервые за 12 лет. В далеком 2007 году Бразилия разгромила в финале как раз Аргентину (3:0) и затем в трех следующих розыгрышах ни разу не доходила даже до полуфинала Кубка Америки.
В финале Кубка Америки-2019 Бразилия встретится с победителем полуфинала Чили - Перу.



Теги: футбол, Аргентина, Бразилия, полуфинал, Кубок Америки
 
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