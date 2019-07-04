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Определился соперник Бразилии по финалу Copa America (ВИДЕО)
Сборная Перу разгромила в полуфинале Кубка Южной Америки команду Чили и пробилась в финал, куда уже вышла Бразилия, сообщает Новое время.
Выигравшие два предыдущих турнира в 2015-м и 2016-м годах чилийцы, пропустили на 21-й минуте, когда после паса Андре Карильо отличился Эдисон Флорес.
Еще в первом тайме подопечные Рикардо Гареки сумели удвоить свое преимущество. Еще одну результативную передачу сделал Карильо, а голом отметился Виктор Йотун.
Коллектив Рейнальдо Руэды пропустил и третий мяч на первой добавленной к основному времени минуте — это Паоло Герреро воспользовался пасом Ренато Тапии.
Сборная Чили могла смягчить собственный разгром, но на 90+5-й минуте пенальти не реализовал Эдуардо Варгас — его удар парировал вратарь соперника Педро Гальесе.
Перу не играл в финале Копа Америка с 1975-го года, который выиграл у Колумбии.
Теги: Перу, Чили, полуфинал, Кубок Америки
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