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Юная фигуристка из России получила право выступать за Украину

09.07.2019 08:45
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Юная фигуристка из России получила право выступать за Украину

Российская фигуристка Анастасия Шаботова отныне будет выступать под флагом Украины, сообщает XSPORT.ua.
Соответствующее решение было принято на заседании президиума Федерации фигурного катания Москвы.
13-летняя спортсменка стала известной благодаря своим резонансным высказываниям в соцсетях о пользе допинга для достижения стабильно высоких результатов.



Теги: Украина, Россия, фигурное катание
 
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