Юная фигуристка из России получила право выступать за Украину

09.07.2019 08:45

Российская фигуристка Анастасия Шаботова отныне будет выступать под флагом Украины, сообщает XSPORT.ua.

Соответствующее решение было принято на заседании президиума Федерации фигурного катания Москвы.

13-летняя спортсменка стала известной благодаря своим резонансным высказываниям в соцсетях о пользе допинга для достижения стабильно высоких результатов.