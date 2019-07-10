Элина Свитолина впервые вышла в полуфинал Уимблдона

10.07.2019 09:30

Украинская теннисистка Элина Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдонского турнира - самого престижного в серии Большого шлема, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

В четвертьфинальном поединке Свитолина в двух сетах переиграла чешскую спортсменку Каролину Мухову - 7:5, 6:4.

В полуфинальной игре Уимблдона украинка встретится со спортсменкой из Румынии Симоной Халеп, поединок состоится 11 июля.