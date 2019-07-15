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Сборная Украины установила антирекорд Универсиады

15.07.2019 08:30
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Сборная Украины установила антирекорд Универсиады

В воскресенье, 14 июля, в Неаполе завершилась Всемирная летняя Универсиада, на которой разыгрывались 250 комплектов медалей в 18 видах спорта, сообщает Телеканал новостей "24".
Сборная Украины дважды в истории попадала в топ-3 общего зачета Универсиады, но в 2019 году в Неаполе впервые не сумела пробиться в первую десятку.
В Италии наши спортсмены в целом завоевали 20 наград (10 место по количеству), но медальный зачет принято считать, сначала сравнивая количество золота, затем, если необходимо, серебра и бронзы.
В последний день выступлений в Неаполе украинцы выиграли 3 золота, 3 серебра и 4 бронзы. Этого было достаточно для того, чтобы сместить ЮАР с такой желаемой десятой позиции. Однако, в последней дисциплине легкой атлетике – мужской эстафете 4х400 м – наши конкуренты завоевали серебро и потеснили Украину на 11-е место.



Теги: Универсиада, Сборная Украины, провал
 
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