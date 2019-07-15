Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Украинские синхронистки выиграли чемпионат мира

15.07.2019 21:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинские синхронистки выиграли чемпионат мира

Команда синхронисток принесла Украине первое золото на чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Корее.

Украинки стали лучшими в мире в хайлайте – новой дисциплине в синхронном плавании. С результатом 94,5000 балла украинская команда опередила синхронисток из Италии и Испании.

Согласно регламенту соревнований, 10 спортсменок выполняли двухминутную программу с четырьмя обязательными элементами.

Чемпионками мира в хайлайте стали Анастасия Савчук, Елизавета Яхно, Марина и Влада Алексеевы, Яна Нарежная, Алина Шинкаренко, Екатерина Резник, Александр Коваленко, Вероника Гришко, Валерия Апрелева, а также Марта Федина и Дарья Корнеева (обе – запасные).

Украина не брала золото на чемпионатах мира по водным видам спорта с 2007 года, когда пловец Олег Лисогор с отрывом в 0,03 секунды стал победителем заплыва на 50 метров брассом.

Источник : https://hronika 



Теги: Донбасс, спорт, Южная Корея, Чемпионат мира
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх