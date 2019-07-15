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Украинские синхронистки выиграли чемпионат мира
Команда синхронисток принесла Украине первое золото на чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Корее.
Украинки стали лучшими в мире в хайлайте – новой дисциплине в синхронном плавании. С результатом 94,5000 балла украинская команда опередила синхронисток из Италии и Испании.
Согласно регламенту соревнований, 10 спортсменок выполняли двухминутную программу с четырьмя обязательными элементами.
Чемпионками мира в хайлайте стали Анастасия Савчук, Елизавета Яхно, Марина и Влада Алексеевы, Яна Нарежная, Алина Шинкаренко, Екатерина Резник, Александр Коваленко, Вероника Гришко, Валерия Апрелева, а также Марта Федина и Дарья Корнеева (обе – запасные).
Украина не брала золото на чемпионатах мира по водным видам спорта с 2007 года, когда пловец Олег Лисогор с отрывом в 0,03 секунды стал победителем заплыва на 50 метров брассом.
Источник : https://hronika
Теги: Донбасс, спорт, Южная Корея, Чемпионат мира
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