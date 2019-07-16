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Механики "Ред Булла" установили рекорд "Формулы-1" (ВИДЕО)
16.07.2019 09:45
Механики команды «Ред Булл» установили новый рекорд по продолжительности пит-стопа в «Формуле-1» во время Гран-при Великобритании, сообщает Матч-ТВ.
Отмечается, что на трассе в Сильверстоуне представителям австрийской конюшни удалось обслужить болид Пьера Гасли за 1,91 секунды.
Предыдущий рекорд в дисциплине принадлежал механикам «Уильямса» (1,92), которые установили его во время гонки в Азербайджане в 2016 году.
Теги: Формула-1, рекорд, Red Bull
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