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Суперматч "Бавария" – "Реал" в США: четыре гола и удаление
"Бавария" победила "Реал" на Международном кубке чемпионов, несмотря на удаление вратаря.
В ночь на воскресенье по киевскому времени в Хьюстоне (США) прошел матч Международного кубка чемпионов между чемпионом Германии "Баварией" и испанским "Реалом". Встреча завершилась победой мюнхенского клуба со счетом 3:1.
Счет в матче был открыт на 15-й минуте, отличился полузащитник мюнхенцев Корентин Толиссо:
На 67-й минуте Роберт Левандовски увеличил преимущество в счете:
Спустя две минуты "Реал" пропустил третий гол, автором которого стал Серж Гнабри:
На 81-й минуте "Бавария" осталась вдесятером: красную карточку за фол последней надежды получил голкипер Свен Ульрайх. Штрафной удар исполнил Родриго, став автором единственного мяча мадридцев.
В следующем матче Международного кубка чемпионов "Бавария" сыграет с "Миланом", "Реал" встретится с "Арсеналом". Обе игры пройдут в ночь на 24 июля по киевскому времени.
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: США, Донбасс, гол, Бавария
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