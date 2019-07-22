Определились потенциальные соперники украинских клубов в квалификации Лиги Европы

22.07.2019 14:43

Определились потенциальные соперники украинских команд в третьем раунде квалификации Лиги Европы 2019/2020 годов. Накануне сегодняшней жеребьевки УЕФА разделила команды на условные группы. "Мариуполь" попал в третью группу, а луганская Заря – в пятую. Правда, луганчанам сначала нужно преодолеть второй квалификационный раунд, где команда Виктора Скрипника встретится с вице-чемпионом Черногории. Жеребьевка третьего квалификационного раунда состоится сегодня в 14:00.

Возможные соперники "Мариуполя":

Победитель пары "Вулверхэмптон" (Англия) / "Крусейдерс" (Северная Ирландия)

Победитель пары "Легия" (Польша) / КуПС (Финляндия)

Победитель пары "Гент" (Бельгия) / "Вииторул" (Румыния)

"Мидтьюлланд" (Дания)

Победитель пары АЗ Алкмаар (Голландия) / "Хеккен" (Швеция)

Возможные соперники "Зари":

"Трабзонспор" (Турция)

Победитель пары "Утрехт" (Нидерланды) / "Зриньски" (Босния и Герцеговина)

Победитель пары ЦСКА (Болгария) / "Осиек" (Хорватия)

Победитель пары "Люцерн" (Швейцария) / "Клаксвик" (Фареры)

"Бней Иегуда" (Израиль)

Победитель пары "Гонвед" (Венгрия) / "Университатя" (Румыния)

Матчи третьего квалификационного раунда пройдут 8 и 15 августа. Напомним, что сегодня своего соперника в Лиге чемпионов узнает и киевское "Динамо".

Источник :https://www.segodnya.ua