ЦСКА опроверг информацию о переходе Хачериди в московский клуб

01.08.2019 08:55

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опроверг информацию о том, что украинский защитник Евгений Хачерди перейдет в армейский клуб, сообщает Спорт-Экспресс.

Ранее украинский сайт Football.ua сообщил, что 32-летний футболист уже согласовал сделку с красно-синими и ему осталось пройти медосмотр.

"Даже не рассматривали такой вариант. Абсолютно беспочвенный слух", – сказал Бабаев.

Последним клубом защитника был ПАОК, за который в прошлом сезоне он провел 11 матчей и стал чемпионом Греции.