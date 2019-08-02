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Луганская "Заря" вышла в третий раунд квалификации Лиги Европы
02.08.2019 09:00
Луганская "Заря" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы одержала минимальную победу над черногорской "Будучностью", сообщает РБК-Украина.
Поединок в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена" завершился со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 32 минуте Артем Громов с передачи Максима Лунева.
Почти сразу после пропущенного мяча "Будучность" осталась в меньшинстве. Никола Джурич получил вторую желтую карточку за отмашку в лицо, а за минуту Драшко Божович был удален за разговоры с арбитром.
В первом матче украинский клуб победил со счетом 3:1.
Таким образом команда Виктора Скрипника выиграла право на участие в третьем раунде, где соперником луганчан станет болгарский ЦСКА.
Теги: Донбасс, футбол, Лига Европы, ФК "Заря"
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