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В Нидерландах болельщики выпустили на поле курицу (ВИДЕО)
05.08.2019 11:00
В воскресенье, 4 августа, на 2-й минуте матча 1-го тура чемпионата Голландии "Хераклес" - "Херенвен" (0:4) на поле выбежала белая курица, сообщает Спорт-Экспресс.
Смешной инцидент попал в эфир трансляции. Болельщики клуба бросали на газон куриные яйца и выпустили курицу. Главный судья матча остановил встречу. Спустя несколько минут сотрудник стадиона поймал курицу, а затем убрал яйца с арены.
Отмечается, что фанаты "Хераклеса" таким образом решили выразить несогласие со сменой названия домашнего стадиона клуба "Полман" в честь клининговой компании, которая является спонсором команды.
Теги: Нидерланды, курица, футбольное поле
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