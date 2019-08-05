В Нидерландах болельщики выпустили на поле курицу (ВИДЕО)

05.08.2019 11:00

В воскресенье, 4 августа, на 2-й минуте матча 1-го тура чемпионата Голландии "Хераклес" - "Херенвен" (0:4) на поле выбежала белая курица, сообщает Спорт-Экспресс.

Смешной инцидент попал в эфир трансляции. Болельщики клуба бросали на газон куриные яйца и выпустили курицу. Главный судья матча остановил встречу. Спустя несколько минут сотрудник стадиона поймал курицу, а затем убрал яйца с арены.

Отмечается, что фанаты "Хераклеса" таким образом решили выразить несогласие со сменой названия домашнего стадиона клуба "Полман" в честь клининговой компании, которая является спонсором команды.