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Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов Брюгге – Динамо
06.08.2019 11:00
Сегодня киевское "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов стартует выездным матчем против "Брюгге". Букмекеры оценили шансы киевлян выиграть матч в Бельгии, сообщает Телеканал новостей «24».
Ведущая букмекерская контора William Hill оценила победу "Динамо" коэффициентом 4,0. Что касается победы "Брюгге", то коэффициент на такой итоговый результат 1,91. Ничья в матче – 3,5
Самый высокий коэффициент на победу "Динамо" выставили в PariMatch – 4,10. Что касается победы "Брюгге", то она оценена в 1,92. Ничья – 3,45.
Прямую трансляцию матча Брюгге - Динамо можно будет посмотреть на телеканале 2+2. Стартовый свисток прозвучит в 21:30.
Теги: прогноз, Лига Чемпионов, Брюгге, букмекер, ФК "Динамо" Киев
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