Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов Брюгге – Динамо

06.08.2019 11:00

Сегодня киевское "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов стартует выездным матчем против "Брюгге". Букмекеры оценили шансы киевлян выиграть матч в Бельгии, сообщает Телеканал новостей «24».

Ведущая букмекерская контора William Hill оценила победу "Динамо" коэффициентом 4,0. Что касается победы "Брюгге", то коэффициент на такой итоговый результат 1,91. Ничья в матче – 3,5

Самый высокий коэффициент на победу "Динамо" выставили в PariMatch – 4,10. Что касается победы "Брюгге", то она оценена в 1,92. Ничья – 3,45.

Прямую трансляцию матча Брюгге - Динамо можно будет посмотреть на телеканале 2+2. Стартовый свисток прозвучит в 21:30.