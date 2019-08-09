"Мариуполь" и "Заря" стартовали в Лиге Европы без побед

09.08.2019 09:00

Завершились первые поединки третьего отборочного раунда Лиги Европы с участием украинских клубов "Мариуполя" и "Зари", сообщает УНН.

В Софии в гостях у местного “ЦСКА” гостила луганская “Заря”. Несмотря на пропущенный гол на 13 минуте от Эвандро, реализованный пенальти Юрченко в дополнительное время первой половины принес “Заре” ничью 1:1.

В другом поединке “Мариуполь” дома устоял под натиском нидерландского “АЗ” — 0:0. Причем гости имели тотальное преимущество — 62 процента владения мячом и 18 нанесенных ударов против 4-х у луганчан.

Добавим, что через неделю команды сыграют ответные матчи.