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"Мариуполь" и "Заря" стартовали в Лиге Европы без побед
09.08.2019 09:00
Завершились первые поединки третьего отборочного раунда Лиги Европы с участием украинских клубов "Мариуполя" и "Зари", сообщает УНН.
В Софии в гостях у местного “ЦСКА” гостила луганская “Заря”. Несмотря на пропущенный гол на 13 минуте от Эвандро, реализованный пенальти Юрченко в дополнительное время первой половины принес “Заре” ничью 1:1.
В другом поединке “Мариуполь” дома устоял под натиском нидерландского “АЗ” — 0:0. Причем гости имели тотальное преимущество — 62 процента владения мячом и 18 нанесенных ударов против 4-х у луганчан.
Добавим, что через неделю команды сыграют ответные матчи.
Теги: Украина, Лига Европы, ФК "Заря", ФК "Мариуполь"
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