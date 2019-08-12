Последние новости раздела
- 13-летний украинcкий спортсмен установил исторический рекорд10:30
- "Мариуполь" и "Заря" стартовали в Лиге Европы без побед09:00
- Свитолина вошла в десятку самых богатых спортсменок мира11:00
- Киевское "Динамо" начало Лигу чемпионов с поражения (ВИДЕО)09:00
- Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов Брюгге – Динамо11:00
- В Нидерландах болельщики выпустили на поле курицу (ВИДЕО)11:00
- Луганская "Заря" вышла в третий раунд квалификации Лиги Европы09:00
- ЦСКА опроверг информацию о переходе Хачериди в московский клуб08:55
- Российского боксера сняли с самолета за непристойное поведение11:00
- Определился обладатель Суперкубка Украины по футболу (ВИДЕО)10:35
13-летний украинcкий спортсмен установил исторический рекорд
12.08.2019 10:30
13-летний украинец Алексей Середа завоевал "золото" континентального первенства по прыжкам в воду, которое с 5 по 11 августа проходило в Киеве, став самым молодым чемпионом Европы в истории, сообщает Обозреватель.
Наш соотечественник с результатом 488,85 балла занял первое место в прыжках с 10-метровой вышки, опередив француза Бенджамина Оффре и россиянина Руслана Тернового.
Воспитанник Татьяны Погребной побил достижение британца Томаса Дейли, который побеждал на Евро-2008 в возрасте 13 лет и 10 месяцев. Середе на момент Евро-2019 было 13 лет и 7 месяцев.
Теги: Чемпионат Европы, рекорд, прыжки в воду, украинец
- Вблизи пункта пропуска "Гнутово" "ДНРовцы" не пропускали людей в сторону Донецка19:48
- Разведчики ВСУ разгромили "противника" на Донбассе: мощные взрывы и горящие танки попали на видео 18:40
- В ОРДО распространяют информацию о «наступлении ВСУ»18:20
- Стала известна программа празднования 150-летия Донецка и Дня шахтера17:00
- В ОРДО объяснили, как будет проходить повышение тарифов на услуги ЖКХ16:30
- «Боится, что убьют и «косит бабло»: журналист рассказал о плане главаря «ДНР» Пушилина14:00
- Оккупанты не позволяют подойти: тело украинского героя уже сутки не могут забрать13:30
- "Мы уже под Полтавой!" ДНРовцы грозят захватом новых украинских городов12:20
- Боевики устроили "бойню" на Донбассе: обстрелы гремели по всему фронту, у ВСУ снова потери 11:46
- В ОРДО попало под обстрел село Октябрь: горит жилой дом11:30
- Каникулы 2019-20: сколько будут отдыхать школьники22:35
- Аномальная жара атакует Украину: температура взлетит до +35, но это еще не все21:50
- В Киеве заминировали все мосты, больницы и ТРЦ21:30
- Зеленский назначил нового главу Житомирской ОГА 21:16
- Диетологи рассказали, сколько сала можно есть в сутки21:01
- «Ребята, что у вас вообще происходит?»: Зеленский потребовал отставки руководства силовиков Житомирской области20:40
- Стала известна фатальная дата для Путина: в РФ паника, готовится соглашение с Украиной20:20
- В Украину идет атмосферный фронт с ливнями и грозами20:06
- Вблизи пункта пропуска "Гнутово" "ДНРовцы" не пропускали людей в сторону Донецка19:48
- Украинцы продолжают активно выезжать за границу19:30
- Диетологи рассказали, сколько сала можно есть в сутки21:01
- Кредит без отказа: как повысить свои шансы16:12
- Мстительные и агрессивные: названы главные злюки среди знаков Зодиака16:00
- Навсегда избавиться от тараканов в доме: 4 естественных способа15:30
- Только позитивные установки: любовный гороскоп на неделю с 12 по 18 августа 2019 года08:42
- Медики выяснили, как сон влияет на характер22:39
- Как уберечь себя летом от перегрева19:15
- Эти напитки помогают снизить давление17:00
- Невропатолог рассказал, в каких случаях не стоит «гасить» головную боль таблетками14:17
- Рыбам придется начать все заново, а Стрельцы захотят вернуть прошлое: Гороскоп на 11 августа12:42
- 11 августа 2019 года - рождество Николая Чудотворца: как просить помощи
- Стрелков не уследил за языком и рассказал, как начинал войну, - этого признания террористу не простят
- Зеленский хочет оставить Авакова в Кабмине, раскрыто главное условие: «кресло в обмен на…»
- «Превышает 375 минимальных зарплат»: украинцам предстоит заплатить новый налог
- Рыбам придется начать все заново, а Стрельцы захотят вернуть прошлое: Гороскоп на 11 августа
- Афонские старцы сделали сенсационное пророчество для Украины: новый президент победит Путина
- Силовики готовятся вывозить Путина из Кремля, первые данные: «наконец свершилась революция»
- Друг Путина встретится с Зеленским, появилось заявление: раскрыта цель визита
- Пушилин дал срочный приказ боевикам "ДНР": Москва громко "добила" шаткое перемирие на Донбассе
- Гривна нанесет сокрушительный удар по доллару: свежий курс валют от НБУ