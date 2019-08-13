Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

УЕФА закрыл 22 сектора НСК Олимпийский на матче Динамо — Брюгге

13.08.2019 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
УЕФА закрыл 22 сектора НСК Олимпийский на матче Динамо — Брюгге

Дисциплинарным комитетом УЕФА было принято решение закрыть для посещения сектора 41-62 на стадионе НСК Олимпийский во время ответного матча квалификационного раунда Лиги чемпионов Динамо — Брюгге, сообщает sportarena.com.
Данное наказание наложено за неподобающее поведение болельщиков в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2018/2019 между Динамо и греческим Олимпиакосом (использование пиротехники, бросание посторонних предметов на поле, попытки выбегания зрителей).
Согласно этому решению, указанные сектора (а это около 18-ти тысяч мест, то есть четверть стадиона) будут закрыты для входа, билеты на них не реализовывались.



Теги: УЕФА, наказание, ФК "Динамо" Киев, НСК "Олимпийский"
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх