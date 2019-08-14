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Букмекеры назвали фаворита дуэли за Суперкубок УЕФА

14.08.2019 16:00
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Букмекеры назвали фаворита дуэли за Суперкубок УЕФА

Сегодня, 14 августа состоится матч за Суперкубок УЕФА между "Ливерпулем" и "Челси", сообщает ТСН.
Букмекеры ставят в этом противостоянии на подопечных Юргена Клоппа. Коэффициент на победу "мерсисайдцев" составляет 1,7.
Ничья оценивается в 4,1. Победа "синих", тем временем, составляет невероятные 5,3. Отметим, что эти показатели учитываются только в основное время поединка.
Матч "Ливерпуль" - "Челси" начнется в 22:00 по киевскому времени. В Украине транслировать встречу будет телеканал "Футбол 1".



Теги: Ливерпуль, Суперкубок УЕФА, ФК "Челси" (Лондон)
 
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