Букмекеры назвали фаворита дуэли за Суперкубок УЕФА

14.08.2019 16:00

Сегодня, 14 августа состоится матч за Суперкубок УЕФА между "Ливерпулем" и "Челси", сообщает ТСН.

Букмекеры ставят в этом противостоянии на подопечных Юргена Клоппа. Коэффициент на победу "мерсисайдцев" составляет 1,7.

Ничья оценивается в 4,1. Победа "синих", тем временем, составляет невероятные 5,3. Отметим, что эти показатели учитываются только в основное время поединка.

Матч "Ливерпуль" - "Челси" начнется в 22:00 по киевскому времени. В Украине транслировать встречу будет телеканал "Футбол 1".