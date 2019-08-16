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Лига Европы: "Заря" - в плей-офф, "Мариуполь" - за бортом (ВИДЕО)

16.08.2019 08:45
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Лига Европы: "Заря" - в плей-офф, "Мариуполь" - за бортом (ВИДЕО)

Луганская "Заря" в Запорожье провела ответный матч против ЦСКА София в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Украинская команда одержала минимальную победу благодаря голу Назария Русина, сообщает Телеканал новостей «24».
Таким образом "Заря" сумела пройти в плей-офф, победив ЦСКА по сумме двух матчей 2:1. Раунд плей-офф станет финальным в квалификации Лиги Европы. Победители плей-офф сыграют на групповом этапе. Следующим соперником "Зари" будет испанский "Эспаньол".
Другой украинский клуб "Мариуполь" на выезде разгромно проиграл нидерландскому "АЗ Алкмару" со счетом 0:4 (0:0 в первом матче) и прекратил выступление в Лиге Европы.



Теги: Лига Европы, ФК "Заря", ФК "Мариуполь"
 
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