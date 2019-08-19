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Донецкий клуб УПЛ уволил главного тренера-бразильца после семи недель работы

19.08.2019 09:15
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Донецкий клуб УПЛ уволил главного тренера-бразильца после семи недель работы

Донецкий футбольный клуб «Олимпик» расстался с главным тренером Жулио Сезаром, сообщает XSPORT.ua.
На своем посту он проработал с начала июля и потерпел четыре поражения в 4-х матчах УПЛ. Общий счет в матчах - 2:8. Официально об уходе бразильца из команды будет объявлено 19 августа. Отставку уже подтвердил и президент клуба Владислав Гельзин.



Теги: Донбасс, тренер, увольнение, ФК "Олимпик"
 
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