"1+1 медиа" запустил новый спортивный канал

20.08.2019 12:00

Медиахолдинг "1+1 медиа" запустил в тестовом режиме новый спортивный канал, сообщает UA-Футбол.

Канал, который называется "Спорт", пока что транслирует только бои MMA, однако редакция обещает развивать сетку и подключать другие виды спорта, в том числе и футбол.

Пока что просмотр канала доступен только на сайте транслятора, а также в мобильных приложениях.