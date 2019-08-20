Британец установил новый рекорд скорости на велосипеде (ВИДЕО)

20.08.2019 09:00

В Великобритании велосипедист Нил Кэмпбелл установил новый мировой рекорд, разогнавшись на велосипеде до 280 км/ч, сообщает ФОКУС.

45-летний британец побил предыдущий рекорд в 268 км/ч, используя специально сконструированный велосипед стоимостью 18 тыс. долларов. Для того, чтобы разогнаться британец использовал Porsche Cayenne, который ехал впереди.

Рекорд был установлен на аэродроме Элвингтон в Северном Йоркшире. Подчеркивается, что предыдущий рекорд был установлен голландским гонщиком в 1995 году.