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WBO отклонила апелляцию по делу Усика

21.08.2019 11:45
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WBO отклонила апелляцию по делу Усика

Всемирная боксерская организация (WBO) вынесла решение по апелляции Диллиана Уайта на решение предоставить Александру Усику статус обязательного претендента на пояс в супертяжелом весе, сообщает Обозреватель.
После месяца рассмотрения WBO оставила в силе свое решение, и отклонила аппеляцию британского супертяжа.
Это решение позволит крымчанину оспорить пояс WBO против победителя боя-реванша между чемпионом по этой версии Энди Руисом и Энтони Джошуа.



Теги: апелляция, WBO, решение, Александр Усик
 
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