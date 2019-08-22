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Бой Усика с россиянином может не состояться: заявление промоутера

22.08.2019 22:00
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Бой Усика с россиянином может не состояться: заявление промоутера

Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что еще не факт, что Усик дебютирует в супертяжелом весе боем с россиянином Андреем Федосовым. "Пока неправда, что Усик проведет бой с Федосовым, – сообщил Красюк. – Федосову поступило предложение, и он дал свое согласие. Но кроме него есть еще несколько кандидатур. В том числе и Такам".

"Пока всех имен не могу назвать. Александру нет разницы, с кем драться. Подождите до конца недели. Скоро мы официально объявим свое решение", – заключил Александр Красюк.



Теги: Донбасс, бокс, бой, заявление
 
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