Букмекеры оценили шансы Зари в матче против Эспаньола

22.08.2019 11:30

Сегодня испанский Эспаньол примет луганскую Зарю в первом поединке раунда плей-офф квалификации Лиги Европы 2019/20. Матч состоится в Барселоне на стадионе Корнелья-Эль-Прат в 22:00, сообщает Футбол 24.

Специалисты британской конторы William Hill считают Эспаньол безоговорочным фаворитом противостояния. На победу испанцев можно поставить с коэффициентом 1,30. Вероятный успех Зари оценивается в целых 10,0, а ничья – 5,25.

Австрийцы из Bwin верят в Зарю немного больше, но все равно отдают серьезное преимущество "попугаям". Здесь коэффициент на успех команды Давида Гальехо составляет 1,30. Победа команды Виктора Скрипника оценивается в 8,25. А на ничейный итог матча можно поставить с коэффициентом 4,75.

Прямую трансляцию поединка в Украине покажет телеканал Униан.