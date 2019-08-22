Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Букмекеры оценили шансы Зари в матче против Эспаньола

22.08.2019 11:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Букмекеры оценили шансы Зари в матче против Эспаньола

Сегодня испанский Эспаньол примет луганскую Зарю в первом поединке раунда плей-офф квалификации Лиги Европы 2019/20. Матч состоится в Барселоне на стадионе Корнелья-Эль-Прат в 22:00, сообщает Футбол 24.
Специалисты британской конторы William Hill считают Эспаньол безоговорочным фаворитом противостояния. На победу испанцев можно поставить с коэффициентом 1,30. Вероятный успех Зари оценивается в целых 10,0, а ничья – 5,25.
Австрийцы из Bwin верят в Зарю немного больше, но все равно отдают серьезное преимущество "попугаям". Здесь коэффициент на успех команды Давида Гальехо составляет 1,30. Победа команды Виктора Скрипника оценивается в 8,25. А на ничейный итог матча можно поставить с коэффициентом 4,75.
Прямую трансляцию поединка в Украине покажет телеканал Униан.



Теги: Луганск, Барселона, прогноз, Лига Европы, ФК "Заря"
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх