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Динамо на своем поле сыграло вничью с Олимпиком

25.08.2019 09:20
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Динамо на своем поле сыграло вничью с Олимпиком

Кивеляне разошлись миром с подопечными Шевчука.

Динамо провело первый матч после назначения Алексея Михайличенко на пост главного тренера. В поединке 5-го тура чемпионата Украины киевляне не смогли обыграть Олимпик - 1:1.

Первый тайм прошел спокойно, команды не стремились идти в атаку. А вот после перерыва игра заметно активизировалась. Уже на 52-й минуте гости неожиданно для всех повели в счете - Политыло прострелил в дальний угол ворот Бойко. 

Однако спустя 10 минут киевляне отыгрались. Постарался Цыганков, который потрясающим ударом с угла штрафной отправил мяч в ворота.

После этого на поле вскипели нешуточные страсти. Сначала арбитр матча вручил красную карточку Гришко, а уже в конце поединка - и Вербичу.

Динамо — Олимпик 1:1
Голы: Цыганков, 62 — Политыло, 52.

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко — Буяльский, Шепелев (Де Пена, 79), Кадири — Цыганков, Родригес (Соль, 84), Вербич.

Олимпик: Бетим — Снурницын, Зотько (Трубочкин, 51), Гришко, Цымбалюк — Завийский, Драман, Пасич Е., Тейшера (Имери, 90+3), Политыло — Матар (Захеди, 90+5).

Предупреждения: Бурда, Кадар, Кадири — Завийский, Салу.

Удаления: Вербич, 85 (неспортивное поведение) — Гришко, 68 (грубая игра)



Теги: Донбасс, тур, тренер, поединок
 
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