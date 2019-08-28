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Стал известен транслятор боя Ломаченко - Кэмпбелл в Украине

28.08.2019 12:30
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Стал известен транслятор боя Ломаченко - Кэмпбелл в Украине

Бой между чемпионом мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василием Ломаченко (13-1, 10 КО) и британцем Люком Кэмпбеллом (20-2, 18 КО) покажет телеканал Интер, передает Сhampion.com.ua.
Об этом сообщает пресс-служба телеканала. Начало трансляции - 22.00 в субботу 31 сентября.
В андеркарте боя Ломаченко - Кэмпбелл на ринг выйдут россиянин Александр Поветкин и британец Хьюи Фьюри. Также чемпион WBC в наилегчайшем весе Чарли Эдвардс встретится с Хулио Мартинесом.



Теги: бой, трансляция, Василий Ломаченко, телеканал "Интер"
 
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