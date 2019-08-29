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«Шахтер» подал заявку для участия в Лиге чемпионов

29.08.2019 20:19
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«Шахтер» подал заявку для участия в Лиге чемпионов

Футбольный клуб «Шахтер» подал официальную заявку для участия в Лиге чемпионов УЕФА. Об этом сегодня, 29 августа, сообщает пресс-служба «горняков».

В заявке по спискам А и Б 29 футболистов:

  • вратари: 1. Алексей Шевченко, 30. Андрей Пятов, 51. Никита Турбаевский, 81. Анатолий Трубин;
  • защитники: 2. Богдан Бутко, 4. Сергей Кривцов, 5. Давид Хочолава, 22. Николай Матвиенко, 31. Исмаили, 77. Валерий Бондарь, 98. Додо;
  • полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Тайсон, 8. Маркос Антонио, 9. Дентиньо, 11. Марлос, 14. Тете, 19. Манор Соломон, 20. Виктор Коваленко, 21. Алан Патрик, 27. Майкон, 28. Маркиньос Сиприано, 29. Андрей Тотовицкий, 50. Сергей Болбат, 91. Михаил Мудрик, 99. Фернандо
  • нападающие: 10. Жуниор Мораес, 23. Андрей Борячук, 45. Даниил Сикан.
  • Источник : https://dnews.dn.ua 


Теги: Донбасс, шахтер , Лига Чемпионов, участие
 
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