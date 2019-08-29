«Шахтер» подал заявку для участия в Лиге чемпионов

29.08.2019 20:19

Футбольный клуб «Шахтер» подал официальную заявку для участия в Лиге чемпионов УЕФА. Об этом сегодня, 29 августа, сообщает пресс-служба «горняков».

В заявке по спискам А и Б 29 футболистов: