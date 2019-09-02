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СМИ "сватают" Коноплянку в "Шахтер"
02.09.2019 12:10
Вингер Шальке Евгений Коноплянка близок к переходу в "Шахтер", утверждает итальянский журналист и трансферный эксперт Джанлука Ди Марцио, сообщает football.ua.
Никакой другой информации Ди Марцио не раскрывает. Вероятно, "горняки" смогут подписать Евгения, если "Шальке" предоставит ему статус свободного агента.
В "Шахтере" Коноплянка мог бы стать заменой Тайсону. Донецкий клуб ведет переговоры о его трансфере с "Миланом" и, предположительно, готов пойти на уступки итальянцам. В матче против "Олимпика" капитана "горняков" не оказалось даже в заявке.
Этим летом интерес к Коноплянке приписывали целому ряду клубов, в частности – "Фенербахче", "Бешикташу", "Сампдории" и "Роме".
Теги: СМИ, трансфер, Евгений Коноплянка, ФК "Шахтёр"
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