Коноплянка подписал контракт с «Шахтером»

03.09.2019 08:16

Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка продолжит карьеру в чемпионате Украины, сообщает XSPORT.ua.

Донецкий «Шахтер» объявил о подписании контракта с вингером на официальном сайте клуба. Футболист национальной сборной Украины поставил подпись под 3-летним соглашением с «горняками». Коноплянка может заменить капитана донецкой команды Тайсона, который близок к уходу.

Полузащитник стал первым приобретением чемпиона Украины в летнее межсезонье.