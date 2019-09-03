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Коноплянка подписал контракт с «Шахтером»
03.09.2019 08:16
Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка продолжит карьеру в чемпионате Украины, сообщает XSPORT.ua.
Донецкий «Шахтер» объявил о подписании контракта с вингером на официальном сайте клуба. Футболист национальной сборной Украины поставил подпись под 3-летним соглашением с «горняками». Коноплянка может заменить капитана донецкой команды Тайсона, который близок к уходу.
Полузащитник стал первым приобретением чемпиона Украины в летнее межсезонье.
Теги: Донбасс, контракт, Евгений Коноплянка, ФК "Шахтёр"
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