Стала известна зарплата Коноплянки в "Шахтере"

05.09.2019 09:00

Украинский вингер Евгений Коноплянка будет зарабатывать в "Шахтере" 1.7 миллиона евро в год. Такую информацию сообщил у себя в Twitter турецкий журналист и комментатор Сафак Малатья, сообщает XSPORT.ua.

"Трансфер состоялся. Годовая зарплата 1,7 миллиона евро. Полтора месяца мы все ждали новостей о переходе Коноплянки в "Бешикташ", но игрок подписал контракт с "Шахтером". Мы должны уважать выбор футболиста", - написал Малатья.

Напомним, что зарплата Евгения в "Шальке" составляла 4 млн евро в год.