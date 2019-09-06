Евро-2020: прогноз букмекеров на матч Литва – Украина

06.09.2019 10:00

Сборная Украины по футболу 7-го сентября в Вильнюсе проведет очередной матч квалификации чемпионата Европы. "Сине-желтые" на выезде померяются силами с Литвой. Букмекеры оценили, кто имеет больше шансов одержать победу, сообщает Телеканал новостей «24».

Литва выглядит абсолютным аутсайдером в поединке. Победу хозяев поля специалисты оценивают коэффициентом 13,25. Куда больше шансов у хозяев поля вырвать ничью. Коэффициент на то, что команды разделят очки – 5,25. Коэффициент на победу "сине-желтых" – 1,28.

Матч между сборными Литвы и Украины можно будет посмотреть на телеканале Футбол 1. Начало игры – в 19:00.