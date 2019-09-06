Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Евро-2020: прогноз букмекеров на матч Литва – Украина

06.09.2019 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Евро-2020: прогноз букмекеров на матч Литва – Украина

Сборная Украины по футболу 7-го сентября в Вильнюсе проведет очередной матч квалификации чемпионата Европы. "Сине-желтые" на выезде померяются силами с Литвой. Букмекеры оценили, кто имеет больше шансов одержать победу, сообщает Телеканал новостей «24».
Литва выглядит абсолютным аутсайдером в поединке. Победу хозяев поля специалисты оценивают коэффициентом 13,25. Куда больше шансов у хозяев поля вырвать ничью. Коэффициент на то, что команды разделят очки – 5,25. Коэффициент на победу "сине-желтых" – 1,28.
Матч между сборными Литвы и Украины можно будет посмотреть на телеканале Футбол 1. Начало игры – в 19:00.



Теги: Украина, футбол, Литва, Чемпионат Европы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх