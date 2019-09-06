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Выигрышные ставки на спорт: особенности выбора событий и коэффициентов
Успешные ставки на спорт – это не только правильное угадывание на основе знаний о спорте или о соревнованиях. Это, прежде всего, правильный выбор, как самих турниров, так и их исходов.
И этот обзор является попыткой раскрытия ноу-хау или скрытых аспектов и нюансов выбора, как наиболее успешных событий, а также ставок.
Минимизация событий и изучение соперников
Ошибка начинающих беттеров – это стремление охватить, как можно больше соревнований в различных, популярных видах спорта, которые, по мнению беттеров, потенциально выгодные для ставок.
При этом, во-первых, из-за того, что турниров много, размеры ставок минимальные, во-вторых, как правило, участниками этих соревнований являются (в крайнем случае, один из соперников) не знакомые спортсмены или команды. И, в-третьих, которое является следствием второго, что, как правило, из-за незнания возможностей соперников, спортсменов и команд ставки на спорт оказываются проигрышными.
Поэтому правильная стратегия – это минимизация событий и за счет этого скрупулезное изучение соперников.
Виды спорта и событий
Не имеют значения для успешных ставок. Важен выбор тех видов спорта или турниров, где есть коэффициенты на два исхода.
Спортивные мероприятия, где букмекерские конторы ставят коэффициенты на несколько исходов или на промежуточные результаты, снижают вероятность прогнозирования. Если на два исхода вероятность угадывания 50 процентов или половина, а на три результата – это лишь треть успеха.
Соревновательный уровень или стадии турниров
Второстепенные турниры и товарищеские встречи – это не те ставки на спорт, которые будут успешными. Дело в том, что такие события могут быть запросто постановочными организаторами.
Разве только можно попытаться реализовать прогноз, когда беттер обладает инсайдерской информацией о результатах турниров и встреч.
Поэтому, чем престижнее турнир или встреча, тем лучше для беттера.
Еще один важный нюанс для того, чтобы ловить удачные коэффициенты – это старты престижных соревнований, а также их финальные стадии.
Теги: Донбасс, спорт, ставки, фаворит
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