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ФК "Олимпик" оскандалился в своем твиттере

09.09.2019 10:00
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ФК "Олимпик" оскандалился в своем твиттере

Пользователи Twitter обратили внимание на неоднозначную активность официального аккаунта донецкого ФК «Олимпик», сообщает Tribuna.com.
В клубном твиттре дончан были замечены подписки на аккаунты «Новостная лента ДНР» и «Новороссия», лайки публикаций Russia Today о возвращении россиян после обмена пленными с Украиной, а также фотографии с возложения венков на месте смерти экс-главы так называемой ДНР Захарченко.
Следует отметить, что после распространения этой информации в Интернете твиттер донецкого клуба отписался от аккаунтов «Новостная лента ДНР» и «Новороссия».



Теги: скандал, Twitter, ФК "Олимпик"
 
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