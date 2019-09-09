ФК "Олимпик" оскандалился в своем твиттере

09.09.2019 10:00

Пользователи Twitter обратили внимание на неоднозначную активность официального аккаунта донецкого ФК «Олимпик», сообщает Tribuna.com.

В клубном твиттре дончан были замечены подписки на аккаунты «Новостная лента ДНР» и «Новороссия», лайки публикаций Russia Today о возвращении россиян после обмена пленными с Украиной, а также фотографии с возложения венков на месте смерти экс-главы так называемой ДНР Захарченко.

Следует отметить, что после распространения этой информации в Интернете твиттер донецкого клуба отписался от аккаунтов «Новостная лента ДНР» и «Новороссия».