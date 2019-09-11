Украина вырвала ничью у Нигерии в концовке матча (ВИДЕО)

11.09.2019 10:00

Сборная Украины смогла отыграться и свести к ничьей товарищеский матч против национальной команды Нигерии. Поединок на "Днепр-Арене", где "сине-желтые" не играли 10 лет, завершился со счетом 2:2, сообщает РБК-Украина.

Нигерийцы открыли счет уже на 4 минуте, когда Арибо после передачи Алекса Ивоби расстрелял ворота Андрея Лунина. Через полчаса Александр Караваев сфолил против Калу в собственной штрафной и арбитр назначил пенальти, который точно реализовал Виктор Осимхен.

Уже в конце матча сборная Украины смогла сравнять счет. На 78 минуте Александр Зинченко забил с передачи Караваева, а спустя минуту Роман Яремчук помог команде уйти от поражения.