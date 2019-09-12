УЕФА придумал название для третьего еврокубкового турнира

12.09.2019 10:00

Союз европейских футбольных ассоциаций определился с названием нового турнира, который станет третьим по значимости после Лиги чемпионов и Лиги Европы, сообщает ICTV.

Официальное название турнира будет Europa Conference League, что в переводе звучит как Лига конференций.

Турнир должен начаться в сезоне-2021/22. Формат турнира будет напоминать Лигу чемпионов: 32 команды будут разбиты на 8 групп. Победители групп получат путевки в 1/8 финала напрямую. Команды, занявшие второе место, будут играть в стыковых матчах с командами, которые займут третьи места в Лиге Европы.

Решение о создании нового еврокубка было принято в декабре прошлого года.