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Зинченко стал самым дорогим украинским футболистом

13.09.2019 09:15
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Зинченко стал самым дорогим украинским футболистом

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко стал самым дорогим футболистом Украины. Стоимость Александра на трансферном рынке составляет 30 миллионов евро, сообщает Телеканал новостей "24".
До этого он делил пальму первенства с Андреем Ярмоленко из "Вест Хэма". Цена на Ярмоленко осталась неизменной – 20 миллионов евро.
Столько же стоит Виктор Цыганков из киевского "Динамо". После них идет Руслан Малиновский из "Аталанты" (12,5 миллиона евро), Марлос (11 миллионов евро) и Тарас Степаненко (10 миллионов евро) – оба из "Шахтера".



Теги: Украина, цена, трансфер, футболист
 
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