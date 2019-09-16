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"Динамо" продолжило безвыигрышную серии
Киевское "Динамо" в матче седьмого тура чемпионата Украины на своем поле принимало черниговскую "Десну". Встреча завершилась сенсационной победой гостей со счетом 2:1, сообщает Апостроф.
Киевляне начали на правах хозяев более активно, но уже под занавес первой половины пропустили мяч, автором которого стал Владислав Калитвинцев. В начале второго тайма усилиями Беседина счет стал равным. Однако, уже спустя десять минут Филипьев вновь вывел гостей вперед.
После семи туров "Динамо" имеет в активе восемь очков и игру в запасе. У "Десны" 14 баллов и сенсационное второе место в турнирной таблице, в то время как столичный клуб расположился на пятом.
При этом, с учетом матчей квалификации Лиги чемпионов против "Брюгге", безвыигрышная серия "бело-синих" достигла шести поединков подряд.
Теги: Чемпионат Украины, проигрыш, ФК "Динамо" Киев
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