"Шахтер" начал Лигу чемпионов с крупного поражения

19.09.2019 08:55

В матче 1-го тура Лиги чемпионов в группе С донецкий «Шахтер» принимал «Манчестер Сити» в Харькове, сообщает XSPORT.ua.

«Горожане» с первых минут взяли игру под свой контроль и завладели инициативой. Постепенное нагнетание возле ворот «Шахтера» привело к двум забитым мячам в первом тайме: на 24-й минуте Рияд Марез открыл счет, а на 38-й Илкай Гюндоган его удвоил.

Во втором тайме ситуация не улучшилась для украинской команды: подопечные Хосепа Гвардиолы и дальше держали игру под контролем и не давали «Шахтеру» особых надежд на то, чтобы сравнять счет.

На 76-й минуте Габриэль Жезус забил 3-й мяч «Сити» в этом матче.