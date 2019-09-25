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УЕФА официально утвердил третий клубный турнир
25.09.2019 13:00
УЕФА официально объявил о создании третього клубного турнира, который будет носить название Лига Конференций. Стартует он с 2021 года, сообщает UA-Футбол.
Регламент соревнований остается неизвестным. По словам представителей УЕФА, турнир поможет еще большему количеству клубов сыграть на международной арене.
Теги: УЕФА, Европа, турнир
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