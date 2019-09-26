19-летняя украинская теннисистка разгромила вторую ракетку мира (ВИДЕО)

26.09.2019 09:50

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская обыграла именитую соперницу Каролину Плишкову в третьем раунде турнира серии Premier 5 в китайском Ухане, сообщает РБК-Украина.

19-летняя украинка, которая третью неделю подряд обновляет личный рекорд в рейтинге WTA, победила вторую ракетку мира за час и 6 минут, матч завершился со счетом 6:1, 6:4. Для 19-летней украинки это первая победа над соперницей из топ-10 рейтинга.

На данный момент Ястремская, которую многие называют будущей звездой мирового тенниса, занимает 27-е место в рейтинге WTA.