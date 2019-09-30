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Букмекеры дали прогноз на матч "Аталанта" - "Шахтер"

30.09.2019 11:15
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Букмекеры дали прогноз на матч "Аталанта" - "Шахтер"

1 октября в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся итальянская "Аталанта" и украинский "Шахтер". Встреча пройдет в Милане на стадионе "Сан-Сиро", сообщает Апостроф.
Букмекеры считают фаворитом этого поединка хозяев поля. На победу итальянского клуба дается коэффициент 1,80. На успех "Шахтера" можно поставить с коэффициентом 4,20. Ничья оценивается коэффициентом 3,75.
В данный момент "Шахтер" занимает третье место в турнирной таблице группы С, не набрав ни одного очка. "Аталанта" находится на последней, 4-й позиции, также не имея набранных баллов в активе.



Теги: прогноз, Лига Чемпионов, букмекер, ФК "Шахтёр"
 
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