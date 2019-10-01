Последние новости раздела
- 18-летняя украинская прыгунья завоевала серебро на чемпионате мира11:00
- Букмекеры дали прогноз на матч "Аталанта" - "Шахтер"11:15
- В Чехии футбольный арбитр вышел судить игру подшофе (ВИДЕО)13:30
- 19-летняя украинская теннисистка разгромила вторую ракетку мира (ВИДЕО)09:50
- УЕФА официально утвердил третий клубный турнир13:00
- Боксер, выступавший под чужим именем, скончался во время поединка21:01
- Зинченко среди лучших: украинский игрок вошел в ТОП-100 футболистов АПЛ17:40
- ФИФА назвала лучшего футболиста года10:15
- Ультрас "Шахтера" "поздравили" Ахметова бойкотом11:15
- Стало известно, как в УЕФА решили назвать третий еврокубковый турнир16:27
18-летняя украинская прыгунья завоевала серебро на чемпионате мира
01.10.2019 11:00
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала серебряной медалисткой чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе, сообщает LB.ua.
В финале 18-летняя украинка установила новый личный рекорд, с третьей попытки покорив отметку в 2,04 метра.
Это новый мировой рекорд среди спортсменок до 20 лет. Предыдущий рекорд составлял 2,01 м, он был установлен советской спортсменкой Ольгой Турчак еще в 1986 году.
Еще одна представительница Украины Юлия Левченко заняла четвертую позицию с результатом в 2,00 метра.
Теги: Украина, рекорд, легкая атлетика, серебро, Чемпионат мира
Читайте также:
- Украинские многоборцы стали триумфаторами турнира в Чехии
- В Черновцах отметили День вышиванки
- Тернополь замахнулся на самую большую газету. А под шумок - памятник пчеле
- В Россию партию контрабандного серебра массой 11 килограмм, хотел вывезти житель Донецка (ВИДЕО)
- В августе украинцы установили рекорд по скупке валюты
- Крымский рекорд: повара приготовили трехметровую фаршированную рыбу (ВИДЕО)
- Жители ОРДЛО, получившие паспорта РФ, обязаны получить российские водительские права14:10
- Готов ли Зеленский "вернуть" Славянск под флаг "ДНР" - блогер13:49
- «Это уже их территория»: член НВФ рассказал, как ВСУ занимают новые позиции13:28
- В Мариуполе владельцы электромобилей смогут заряжать свой транспорт на новой заправке12:52
- В Донецке «власти ДНР» проверяют ювелирные мастерские12:30
- «Отвечаем в 5 раз сильнее»: бойцы ВСУ рассказали, как реагируют на провокации НВФ под Горловкой12:08
- В «ДНР» увеличили комендантский час11:10
- Оккупанты РФ пошли в атаку по всему Донбассу, обстреливая позиции ВСУ из артиллерии и зениток10:31
- Обстановка на пунктах пропуска в Донбассе: Больше машин на КПВВ «Новотроицкое»09:48
- На блокпосту боевиков «ДНР» под Горловкой ранен мирный житель09:11
- Новый штраф стал "сюрпризом" для водителей Украины: какое правило ввели с 1 октября14:31
- Рейтинг небрежных знаков Зодиака, с которыми сложно уживаться остальным14:28
- Жители ОРДЛО, получившие паспорта РФ, обязаны получить российские водительские права14:10
- Готов ли Зеленский "вернуть" Славянск под флаг "ДНР" - блогер13:49
- Vodafone запускает сверхдешевый тариф13:45
- «Это уже их территория»: член НВФ рассказал, как ВСУ занимают новые позиции13:28
- Тарифы на коммуналку по субсидии взлетят с 1 октября: к чему готовиться украинцам13:11
- В Мариуполе владельцы электромобилей смогут заряжать свой транспорт на новой заправке12:52
- В Донецке «власти ДНР» проверяют ювелирные мастерские12:30
- «Отвечаем в 5 раз сильнее»: бойцы ВСУ рассказали, как реагируют на провокации НВФ под Горловкой12:08
- Рейтинг небрежных знаков Зодиака, с которыми сложно уживаться остальным14:28
- Названы лучшие домашние средства от простуды22:35
- Врачи сообщили, какие ягоды нельзя замораживать20:40
- Астролог: "Запомните самые опасные и благоприятные даты октября – готовьтесь к очень бурному месяцу"20:05
- Врачи назвали главного «борца» с вирусами18:15
- Растения, способные очистить воздух в помещении10:00
- Медики подсказали, как проснуться отдохнувшим08:01
- Утренние привычки, способные навредить здоровью07:12
- Сколько стоит лечение простуды18:34
- Как инициалы влияют на судьбу человека15:57
- Назван самый богатый знак Зодиака
- Астрологи назвали три знака, для которых судьба приготовила много испытаний
- Как в фильме ужасов: сеть взбудоражило фото известного стадиона в Донецке
- Озвучен финансовый гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года
- Пушилин арестован: В Кремле началась новая война за контроль над "Л/ДНР" - СМИ
- Неудобная правда о взрыве в Донецке на алюминиевом заводе
- Главаря «ДНР» Пушилина взяли под домашний арест: какую судьбу ему готовит Кремль
- Знаки Зодиака, которым Ванга предрекла проблемы со здоровьем в этом году
- На Донбассе ликвидирован известный боевик Моня: фото нового "груза 200" облетели соцсети
- Путин не просто так летит к Макрону: идет подготовка к большой сделке по Донбассу