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«Шахтер» вырвал победу над «Аталантой» на последней минуте матча (ВИДЕО)
«Шахтер» во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов выиграл у «Аталанты» в выездном матче в Италии, сообщает XSPORT.ua.
Бергамаски со старта встречи завладели мячом и уже на 16-й минуте могли выйти вперед. Кривцов сфолил на Иличиче и рефери после видеоповтора назначил пенальти. Сам словенец исполнял удар, но Пятов выручил! Чуть позже итальянцы все-таки повели в счете. Пятов ошибся на выходе и Сапата ударом головой расстрелял пустые ворота.
Впрочем, «Шахтер» не сдавался и проводил опасные атаки. И в конце первого тайма добился своего. Патрик вывел Мораеса один на один с вратарем и форвард легко его обыграл, забив в пустые ворота. В добавленное время Марлос попал в перекладину со штрафного.
Во втором тайме картина не поменялась. Исмаили ворвался в штрафную и пробил, однако его удар заблокировали. В ответной атаке мог делать дубль Сапата, но он пробил мимо. Был шикарный момент у Гомеса, но Пятов выручил.
Под конец матча Степаненко сильно пробил, но прямо в голкипера. Мог принести победу «Аталанте» Малиновский, но его удар прошел рядом со стойкой. В добавленное время Гомес опасно бил, но вновь украинскую команду спас Пятов.
В самой концовке «Шахтер» все же вырвал победу! Додо шикарно прошел по флангу и выкатил мяч на Соломона, который обыграл защитника и голкипера и принес команде волевую победу.
Теги: Лига Чемпионов, победа, ФК "Шахтёр"
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