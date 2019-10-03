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Свитолина добилась права на участие в Итоговом турнире WTA

03.10.2019 14:15
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Свитолина добилась права на участие в Итоговом турнире WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина гарантировала себе участие в Итоговом турнире WTA. Это стало возможным после выхода третьей ракетки мира в 1/4 финала China Open, сообщает sportarena.com.
Украинка расположилась на седьмой строчке в чемпионской гонке. До этого первой на Итоговый турнир квалифицировалась первая ракетка мира Эшли Барти, а вслед за ней Каролина Плишкова, Симона Халеп, Бьянка Андрееску, Петра Квитова и Наоми Осака. Итоговый турнир пройдет в китайском Шэньчжене и стартует 28 октября.
Свитолина после квалификации будет защищать статус действующей победительницы соревнований. В прошлом году в финале соревнования она победила Слоан Стивенс из США.



Теги: турнир, WTA, Элина Свитолина
 
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