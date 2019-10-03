УАФ аннулировала 2748 билетов на матч Украина – Португалия

03.10.2019 09:00

Украинская ассоциация футбола провела проверку и аннулировала 2748 билетов на матч квалификации Евро-2020 Украина – Португалия, приобретенных у перекупщиков. Они вернулись в свободную продажу, сообщает Tribuna.com.

Также в продажу поступила новая партия билетов. С 12 октября на территории «Олимпийского» будет действовать кризисный центр для болельщиков, купивших билеты у спекулянтов.

Украина встретится с Португалией 14 октября. Матч пройдет в Киеве.

Легально приобрести билет можно на сайте ticketsbox.com.



