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"Динамо" и "Александрия" заработали по очку в Лиге Европы
"Александрия" сыграла в результативную ничью с бельгийским "Гентом" в матче 2 тура группового раунда Лиги Европы. Поединок на "Арене Львов" во Львове завершился со счетом 1:1, сообщает РБК-Украина.
Александрийцы создали момент на первой же минуте матча. Удар головой Валерия Лучкевича пришелся прямо во вратаря гостей. Однако все же "Генту" удалось быстро открыть счет - на 6 минуте отметился Лоран Депуатр. До конца первого тайма команды обменялись опасными ударами.
Украинцы давили на ворота соперника и во втором тайме. Наконец своего александрийцы заслуженно добились на 60 минуте - Артем Ситало забил ответный гол и установил окончательный счет во встрече.
Киевское "Динамо" на выезде не смогло обыграть швейцарский "Лугано" во втором туре группового раунда Лиги Европы. В матче на стадионе "Кибун Парк" в Санкт-Галлен зрители голов так и не увидели - 0:0.
Команды активно начали игру и обменивались опасными моментами. На 53 минуте мог забивать Виктор Цыганков, но мяч все же пролетел выше ворот. Весь второй тайм "Динамо" играло первым номером, однако результатов это не принесло.
Теги: Александрия, ничья, Лига Европы, ФК "Динамо" Киев
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