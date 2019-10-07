Последние новости раздела
- В Бразилии пчелы сорвали футбольный матч11:45
- "Динамо" и "Александрия" заработали по очку в Лиге Европы08:50
- Свитолина добилась права на участие в Итоговом турнире WTA14:15
- УАФ аннулировала 2748 билетов на матч Украина – Португалия09:00
- Шевченко согласился возглавить «Милан»12:30
- «Шахтер» вырвал победу над «Аталантой» на последней минуте матча (ВИДЕО)08:35
- 18-летняя украинская прыгунья завоевала серебро на чемпионате мира11:00
- Букмекеры дали прогноз на матч "Аталанта" - "Шахтер"11:15
- В Чехии футбольный арбитр вышел судить игру подшофе (ВИДЕО)13:30
- 19-летняя украинская теннисистка разгромила вторую ракетку мира (ВИДЕО)09:50
В Бразилии пчелы сорвали футбольный матч
07.10.2019 11:45
Необычный эпизод произошел в матче 23-го тура чемпионата Бразилии между Сан-Паулу и Форталезой. Игра была прервана из-за роя пчел, собравшихся на угловом флажке, сообщает football.ua.
Защитник Форталезы Джексон, несмотря на то, что пчелы уже укусили Дани Алвеса, решился вырвать флажок и выбросить его за пределы поля (недалеко от одного из фотографов).
Так как правила требуют наличие флажка для проведения игры, на его место был установлен новый. Несмотря на то, что часть пчел слетелась и туда, игра продолжилась.
Теги: футбол, Бразилия, пчела
- В ОРДО заявили об обострении на линии фронта21:40
- В СМИ сообщили, когда может состояться разведение войск19:48
- В ОРЛО напугана «народная милиция»: предупреждает «ополченцев» о коварстве СБУ19:15
- Пристайко: разведение сил на Донбассе отложено17:20
- Яременко обещает возвращение оккупированных территорий Украине уже к Новому году17:00
- Зеленский поручил упростить процедуру перемещения граждан и товаров через линию разграничения 16:41
- В районе Золотого будет установлен блокпост «Нацкорпуса»15:30
- Сорван отвод сил в Золотом, случилось то, чего все боялись: экстренное заявление14:45
- Глава МИД Украины заявил о срыве разведения сил на Донбассе13:15
- Федерализация Донбасса, у Зеленского раскрыли все карты: чего ждать украинцам11:15
- Эти напитки полезно пить перед сном тем, кто хочет похудеть22:25
- В ОРДО заявили об обострении на линии фронта21:40
- В Украине могут перенести День независимости21:25
- Что потянет за собой массовое закрытие школ в Украине21:01
- Назван самый вредный вид хлеба20:40
- Пересчет зарплат в Украине: кому повезет получить 100 тысяч20:20
- "Кокаиновый скандал" с Натальей Бочкаревой: звезда внезапно исчезла из России 20:04
- В СМИ сообщили, когда может состояться разведение войск19:48
- В «Слуге народа» предлагают ввести налог на обмен валют19:30
- В ОРЛО напугана «народная милиция»: предупреждает «ополченцев» о коварстве СБУ19:15
- Эти напитки полезно пить перед сном тем, кто хочет похудеть22:25
- Назван самый вредный вид хлеба20:40
- Симптомы, указывающие на повышенный уровень холестерина18:16
- Главная опасность наращивания ресниц15:03
- Восемь способов избавиться от осенней хандры11:00
- Верные признаки того, что ваш организм давно пора чистить от токсинов09:46
- Золотые сердца бьются в груди этих знаков Зодиака09:18
- В Украине популярные лекарства попали под запрет08:48
- Названа главная опасность наращивания ресниц20:25
- Астролог объяснила, как вычислить свой настоящий знак Зодиака18:14
- Эти знаки Зодиака следующие пять лет ждет удача
- Таких морозов не было 30 лет: синоптики обещают лютую зиму
- «На "Еленовке" женщины перекрывали проезд перевозчикам»: ситуация на КПП ОРДО
- Неожиданно, но факт: назван один из признаков преждевременной смерти
- Федерализация Донбасса, у Зеленского раскрыли все карты: чего ждать украинцам
- «Прелюдия ада»: Донецк взвыл о спасении, с раннего утра город дрожит от взрывов
- «Рвануло так, что одни руины остались»: Центр Донецка сокрушил мощный взрыв
- Жириновский неудачно отозвался о Донбассе и разозлил сепаратистов: "Когда вы уже выучите?"
- Меркурий в Скорпионе: для этих знаков Зодиака наступает благоприятный период
- В "ДНР" вспыхнул бунт против оккупантов