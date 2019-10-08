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Противник Усика не прошел допинг-тест
08.10.2019 09:55
Промоутер бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика Эдди Хирн заявил, что Тайрон Спонг, который должен был стать первым противником украинца в супертяжелом дивизионе, провалил допинг-тест, сообщает bigmir.net.
“Мы контактировали с VADA и они нам рассказали, что результаты допинг-тестов у Тайрона плохие. Теперь они будут направлены в атлетическую комиссию штата Иллинойс. Дополнительная информация появится в ближайшее время. В любом случае, у нас есть запасные соперники“, - написал Хирн на своей странице в Twitter.
Теги: тест, допинг, Александр Усик, противник
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