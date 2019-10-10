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Украина - Литва: прогноз букмекеров
10.10.2019 10:00
В пятницу, 11 октября в матче 7-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная Украины на своем поле сыграет с национальной командой Литвы. Встреча состоится в Харькове на стадионе "Металлист", сообщает Апостроф.
Букмекеры считают нашу сборную фаворитом этого поединка. На победу Украины предлагается коэффициент 1,08. Ничья оценивается коэффициентом 12,00. На успех литовской команды можно поставить с коэффициентом 38,00.
Украина лидирует в турнирной таблице группы В, набрав 13 очков в пяти матчах. Литва находится на последнем, пятом, месте, имея в активе всего одно очко.
Теги: Украина, футбол, Литва, Чемпионат Европы, прогноз
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