Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Усик и Уизерспун сразились взглядами (ВИДЕО)

11.10.2019 08:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Усик и Уизерспун сразились взглядами (ВИДЕО)

Александр Усик и Чазз Уизерспун провели дуэль взглядов накануне поединка в ночь на воскресенье, 13 октября, сообщает sportarena.com.
38-летний американец станет первым оппонентом Усика в супертяжелом весе. Уизерспун послужил заменой Тайрону Спонгу, который провалил допинг-тест перед боем.
Бой между Усиком и Уизерспуном состоится в Чикаго на Уинтраст-арене. Прямая трансляция на телеканале Интер стартует в 4:30 по киевскому времени.
В предыдущем поединке, который состоялся в ноябре прошлого года, Усик в восьмом раунде нокаутировал Тони Беллью и сохранил все пояса в первом тяжелом весе.



Теги: дуэль, Александр Усик, взгляд
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх